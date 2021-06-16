Королева Летиція захопила елегантним образом у рожевому вбранні: фото

Іспанська королева Летиція з'явилась на зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Ін і його дружиною Кім Чжон Сук. Вона постала у рожевому вбранні та підкорила публіку.

Вперше за 14 років до Іспанії прибув президент Південної Кореї Мун Чже Ін разом із його дружиною Кім Чжон Сук. Він перебуватиме в країні близько 3 днів. Зустріч з президентом відбулась на державній церемонії в Королівському палаці, що в Мадриді.

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Образ королеви Летиції

На зустрічі з президентом Південної Кореї була присутня королева Летиція та король Філіп VI. Іспанська королева постала перед публікою у чарівному look. Вона приміряла ніжно-рожевий топ та пишну спідницю довжини міді з мереживом. Тонкий пояс вдало підкреслив тендітну талію.

Елегантне вбрання Її Величність поєднала з пудровими туфлями в тон з гострим носком та прозорою вставкою. Яскравим акцентом стали сережки-камінці у вигляді квітки. На обличчі Летиція зробила ніжний макіяж, підкресливши очі нюдовими тінями.

Королева Іспанії вирівняла та розпустила темне волосся. Перед зустріччю з президентом піднявся сильний вітер, який трохи зіпсував зачіску Її Величності. Однак вона виправила розбурхані локони рукою та однаково виглядала вишукано й впевнено.



Королева Летиція та король Філіп VI

Елегантні образи іспанської королеви