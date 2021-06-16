Впервые за 14 лет в Испанию прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин вместе с его женой Ким Чжон Сук. Он будет находиться в стране около 3 дней. Встреча с президентом состоялась на государственной церемонии в Королевском дворце, в Мадриде.

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Образ королевы Летиции

На встрече с президентом Южной Кореи присутствовала королева Летиция и король Филипп VI. Испанская королева предстала перед публикой в ​​волшебном look. Она примерила нежно-розовый топ и пышную юбку длины миди с кружевом. Тонкий пояс удачно подчеркнул хрупкую талию.

Элегантный наряд Ее Величество соединила с пудровыми туфлями в тон с острым носком и прозрачной вставкой. Ярким акцентом стали серьги-камешки в виде цветка. На лице Летиция сделала нежный макияж, подчеркнув глаза нюдовими тенями.

Королева Испании выровняла и распустила темные волосы. Перед встречей с президентом поднялся сильный ветер, который немного испортил прическу Ее Величества. Однако она исправила взъерошенные локоны рукой и все равно выглядела изысканно и уверенно.



Королева Летиция и король Филипп VI

Элегантные образы испанской королевы