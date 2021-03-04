Королева Летиція зачарувала красивим образом у плісированій спідниці: фото

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Іспанська королева Летиція вкотре вразила бездоганним зовнішнім виглядом. Її Величність постала перед публікою у кофті та плісированій спідниці. Образ королеви був повсякденним, проте, як завжди, стильним.
Королівське подружжя Іспанії відвідало палац Ель Пардо, що розташований в Мадриді. Король та королева взяли участь у Національній спортивній премії 2018 року.
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Її Величність підкорила стильним повсякденним образом. Летиція постала перед камерою в чорній обтислій кофті та плісированій спідниці бежевого кольору. Такий аутфіт вона поєднала з чорними туфлями-човниками на підборах.
Елегантний look королева доповнила довгими яскравими сережками синього кольору та улюбленою каблучкою, яку їй подарували доньки. Волосся Летиція зібрала в акуратний низький пучок, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах. Також Її Величність не забула про захисну маску.
Королева Летиція та король Філіп IV / Фото Getty Images
Королева Летиція та король Філіп IV / Фото Getty Images