Іспанська королева Летиція знову підкорила публіку образом. Вона обрала класичний чорний костюм для чергового ділового виходу.

Джерело: 24 канал

Іспанська королева Летиція не втомлюється старанно підбирати образи для чергового ділового виходу у світ. Днями вона відвідала штаб-квартиру FEDER (Іспанська федерація рідкісних захворювань) у Мадриді.

Дивіться також У пудровому пальті та костюмі: королева Летиція підкорила бездоганним образом – фото

Образ королеви Летиції

Її Величність постала перед камерами папараці в діловому, але надзвичайно стильному образі. Для нового виходу вона обрала total black look.

Королева позувала в чорній кофтинці та класичних брючних штанах. Зверху вона одягнула жакет в тон з тонким білим клітчастим принтом. Він додав аутфіту витонченості та елегантності.

Вбрання королева Летиція поєднала з чорними балетками з бантиками та з гострим носком. Її Величність розпустила довге волосся та вклала його легкими хвильками.

На обличчі вона зробила гарний макіяж, нафарбувавши очі золотистими та коричневими тінями. Королева ніколи не забуває про засоби безпеки, тому і цього разу постала в захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images