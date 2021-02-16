Іспанська королева Летиція зачарувала бездоганним образом. Вона відвідала виставку у розкішній сукні кольору бордо, вкотре продемонструвавши неперевершений зовнішній вигляд.

Її Величність відвідала виставку у Національній бібліотеці, що розташована в Мадриді. Виставка присвячена 200-річчю від дня народження Консепсьон Ареналь в Ферролі. Ця жінка була журналісткою, драматургинею, а також найважливішою мислителькою 19 століття і ключовою фігурою іспанської культури у формуванні ліберальної національної свідомості.

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Вишуканий look королеви Летиції

Для урочистого заходу Її Величність обрала елегантне вбрання. Вона прибула у бібліотеку в сукні довжини міді бордового кольору. На плечі Летиція накинула чорне пальто, яке додавало її образові вишуканості. Такий look іспанська королева з чорно-вишневими лакованими туфлями-човниками на підборах.



Королева Летиція в сукні кольору бордо / Фото Getty Images

Волосся Летиція вклала в легкі локони і зібрала у високий хвіст. На обличчі вона зробила насичений макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах. Серед аксесуарів образ королеви доповнювали маленькі золоті сережки-кільця та улюблена каблучка, яку подарували доньки.

Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, то Летиція не з'являється на публіці без захисної маски на обличчі. Вона вкотре наголошує на необхідності дбати про свою безпеку.