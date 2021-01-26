У пудровому пальті та костюмі: королева Летиція підкорила бездоганним образом – фото
Іспанська королева Летиція підкорила мережу новим бездоганним образом на діловій зустрічі. Вона постала перед камерами в класичному костюмі та пудровому пальті.
Джерело: 24 канал
Іспанська королева Летиція продовжує продуктивний початок року. Вона відвідала чергову ділову зустріч у Мадриді та вразила публіку новим бездоганним образом.
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Королева прибула до Королівської інженерної академії. Її Величність щоразу підкорює публіку аутфітами, тож і цього разу громадськість не оминула елегантність іспанської королеви.
Образ королеви Летиції
Королева Летиція часто обирає класичні костюми, адже вони їй надзвичайно личать. Тож і для чергового ділового виходу вона обрала сіро-синій клітчастий костюм, що складався зі штанів та жакета.
Під жакетом красувалась світла кофтинка. А зверху королева вдягнула довге пальто пудрового кольору, що додало look елегантності та витонченості.
Вбрання королева Летиція поєднала з чорними туфлями на невисоких підборах. Також вона доповнила образ лаконічними аксесуарами: сережками та каблучкою.
Темне волосся Її Величність зібрала у кінський хвіст, а на обличчі зробила розкішний макіяж з акцентом на очах, що вдало завершив увесь look.
Королева Летиція / Фото Getty Images
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