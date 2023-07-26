Образ з акцентом на декольте: королева Летиція покрасувалася у розкішній сукні в Мадриді

Король Філіп VI та королева Летиція відкрили новий музей "Галерея королівських колекцій" у Мадриді. 50-річна королева мала чудовий вигляд у ніжній сукні. Чи не вперше Летиція зробила акцент на своєму декольте.

Зазначимо, що королева Іспанії має неймовірний вигляд та підтягнуту фігуру. Її образи завжди зачаровують. Нещодавно Летиція одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim.

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Для відкриття музею королева летиція обрала чорно-білу сукню міді з квітковим принтом від бренду Carolina Herrera. Сукня відверто підкреслювала декольте королівської особи.

Коштує така 1900 доларів. Сукня у стилі 60-х була доповнена шовковим чорним поясом з елегантним бантом на талії та пишним подолом.



Королева Летиція / Фото з соцмереж

До вбрання королева підібрала туфлі чорного кольору від того ж бренду та чорний маленький клатч від Varela official.

Незважаючи на спекотну погоду в Мадриді, її Величність розпустила волосся та зробила макіяж у темних тонах, що підкреслював її очі і губи. Образ королева доповнила сережками-кільцями.

Водночас її чоловік, король Філіп VI, був у темно-сірому костюмі в тонку смужку, під яким була біла сорочка і краватка в принт.



Королева Летиція з чоловіком / Фото з інстаграму королеви

Додамо, що галерея Королівських колекцій є одним із найбільших музеїв Європи. У ній будуть представлені сотні витворів мистецтва та артефактів середньовіччя, що належать іспанській короні.

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