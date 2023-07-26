Зазначимо, що королева Іспанії має неймовірний вигляд та підтягнуту фігуру. Її образи завжди зачаровують. Нещодавно Летиція одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim.

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Для відкриття музею королева летиція обрала чорно-білу сукню міді з квітковим принтом від бренду Carolina Herrera. Сукня відверто підкреслювала декольте королівської особи.

Коштує така 1900 доларів. Сукня у стилі 60-х була доповнена шовковим чорним поясом з елегантним бантом на талії та пишним подолом.



Королева Летиція / Фото з соцмереж

До вбрання королева підібрала туфлі чорного кольору від того ж бренду та чорний маленький клатч від Varela official.

Незважаючи на спекотну погоду в Мадриді, її Величність розпустила волосся та зробила макіяж у темних тонах, що підкреслював її очі і губи. Образ королева доповнила сережками-кільцями.

Водночас її чоловік, король Філіп VI, був у темно-сірому костюмі в тонку смужку, під яким була біла сорочка і краватка в принт.



Королева Летиція з чоловіком / Фото з інстаграму королеви

Додамо, що галерея Королівських колекцій є одним із найбільших музеїв Європи. У ній будуть представлені сотні витворів мистецтва та артефактів середньовіччя, що належать іспанській короні.

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