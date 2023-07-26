Зазначимо, що королева Іспанії має неймовірний вигляд та підтягнуту фігуру. Її образи завжди зачаровують. Нещодавно Летиція одягнула вишиванку від українського бренду Etnodim.
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Для відкриття музею королева летиція обрала чорно-білу сукню міді з квітковим принтом від бренду Carolina Herrera. Сукня відверто підкреслювала декольте королівської особи.
Коштує така 1900 доларів. Сукня у стилі 60-х була доповнена шовковим чорним поясом з елегантним бантом на талії та пишним подолом.
Королева Летиція / Фото з соцмереж
До вбрання королева підібрала туфлі чорного кольору від того ж бренду та чорний маленький клатч від Varela official.
Незважаючи на спекотну погоду в Мадриді, її Величність розпустила волосся та зробила макіяж у темних тонах, що підкреслював її очі і губи. Образ королева доповнила сережками-кільцями.
Водночас її чоловік, король Філіп VI, був у темно-сірому костюмі в тонку смужку, під яким була біла сорочка і краватка в принт.
Королева Летиція з чоловіком / Фото з інстаграму королеви
Додамо, що галерея Королівських колекцій є одним із найбільших музеїв Європи. У ній будуть представлені сотні витворів мистецтва та артефактів середньовіччя, що належать іспанській короні.
Попередні образи королеви Летиції: останні новини
- Нещодавно Летиція зустрілася з королевою Йорданії. На королівський прийом у палаці вона вдягла літню сукні довжини міді від Diego Estrada з квітковим принтом. Під неї вона взула насичено-рожеві туфлі на шпильках.
- У червні королева Летиція відвідала засідання Молодіжного фонду. Для заходу вона обрала стильну молочну сукню з мереживними вставками. Талію підкреслив широкий пояс. А образ вона доповнила гірчичними туфлями на високих підборах.
- Раніше королева Летиція з чоловіком була гостею коронації Чарльза III. На подію вона обрала рожевий ансамбль – спідницю-футляр довжини міді, жакет з баскою на талії та розкішний капелюх.
- А кілька місяців тому королева відвідала випускний доньки принцеси Леонор. Вона приміряла білосніжний костюм Carolina Herrera й доповнила його сумкою.