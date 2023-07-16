На Вімблдоні відбувся фінальний тенісний матч між Маркетою Вондроушовою з Чехії та Унс Джабір з Тунісу. Дружина принца Вільяма є Всеанглійського клубу великого тенісу і крокету: вона вручає трофеї після матчів. Тому не пропустила фінальний жіночий поєдинок.
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Новий образ Кейт Міддлтон
Принцеса Уельська зачарувала публіку черговим бездоганним образом. Вона постала перед камерами у сукні довжини міді лаймового кольору. Верх нагадував твідовий жакет, а низ – плісировану спідницю. Тонку талію підкреслив невеликий ремінець. Нове вбрання від бренду Self Portrait коштувало Кетрін 550 доларів.
Кейт Міддлтон доповнила сукню бежевими замшевими туфлями на підборах та сумочкою у такому самому стилі. Принцеса прикрасила вуха перлинними сережками у формі квітки.
Для зручності невістка короля зібрала частину волосся ззаду, а решта локонів розпустила. Вона завершила образ макіяжем з акцентом на очах.
Кейт Міддлтон на Вімблдоні: відео
Останні образи Кетрін
- У п'ятницю принц Вільям та Кейт Міддлтон разом з дітьми відвідали авіашоу. Принцеса Уельська для сімейного виходу обрала сині штани та бежевий блейзер у смужку.
- 6 липня відбувся благодійний матч з поло Out-Sourcing Inc. 2023, де участь взяв принц Вільям. Кейт Міддлтон підтримала чоловіка. Вона постала у розслабленому образі – ніжно-блакитній сукні.
- На другу коронацію Чарльза III у Шотландії Кейт Міддлтон одягнула насичено-синє пальто-сукню. Вона вшанувала пам'ять Єлизавети II, поставши у її перлинному кольє