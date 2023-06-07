Королева Іспанії Летиція днями відвідала кілька ділових засідань та зустрічей. Зокрема, представила дослідження про молодь та відеоігри на засіданні опікунської ради Молодіжного фонду FAD.

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Образ королеви Летиції

Її Величність обрала лаконічний та стильний образ. Вона одягнула елегантну молочно-білу сукню від бренду Massimo Dutti. Вбрання мало довжину міді, вільні рукави, розріз посередині та оригінальні мереживні вставки. Талію підкреслив широкий пояс.

Летиція доповнила образ гірчичними туфлями на високих підборах та золотими сережками-кільцями. Ще одним елементом аутфіту стала сумка від Carolina Herrera.



Королева Летиція на засіданні / Фото з твітера королівської сім'ї

Королева розпустила волосся, підкрутивши кінчики. Примітно, що Її Величність не приховує та не зафарбовує сивину у волоссі, адже це цілком природно та красиво. Завершенням образу став денний макіяж.



Королева Летиція на засіданні / Фото з твітера королівської сім'ї

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