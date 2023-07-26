Отметим, что королева Испании выглядит невероятно и подтянутой фигурой. Ее образы всегда очаровывают. Недавно Летиция надела вышиванку от украинского бренда Etnodim.

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Для открытия музея королева летиция выбрала черно-белое платье меди с цветочным принтом от бренда Carolina Herrera. Платье откровенно подчеркивало декольте королевской особы.

Стоит такое 1900 долларов. Платье в стиле 60-х было дополнено черным шелковым поясом с элегантным бантом на талии и пышным подолом.



Королева Летиция / Фото из соцсетей

К наряду королева подобрала черные туфли от того же бренда и черный маленький клатч от Varela official.

Несмотря на жаркую погоду в Мадриде, ее Величество распустила волосы и сделала макияж в темных тонах, что подчеркивало ее глаза и губы. Образ королева дополнила серьгами-кольцами.

В то же время ее муж, король Филипп VI, был в темно-сером костюме в тонкую полоску, под которой находилась белая рубашка и галстук в принт.



Королева Летиция с мужем / Фото с инстаграммы королевы

Добавим, что галерея Королевских коллекций является одним из самых больших музеев Европы. В ней будут представлены сотни произведений искусства и артефактов средневековья, принадлежащих испанской короне.

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