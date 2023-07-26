Отметим, что королева Испании выглядит невероятно и подтянутой фигурой. Ее образы всегда очаровывают. Недавно Летиция надела вышиванку от украинского бренда Etnodim.
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Для открытия музея королева летиция выбрала черно-белое платье меди с цветочным принтом от бренда Carolina Herrera. Платье откровенно подчеркивало декольте королевской особы.
Стоит такое 1900 долларов. Платье в стиле 60-х было дополнено черным шелковым поясом с элегантным бантом на талии и пышным подолом.
Королева Летиция / Фото из соцсетей
К наряду королева подобрала черные туфли от того же бренда и черный маленький клатч от Varela official.
Несмотря на жаркую погоду в Мадриде, ее Величество распустила волосы и сделала макияж в темных тонах, что подчеркивало ее глаза и губы. Образ королева дополнила серьгами-кольцами.
В то же время ее муж, король Филипп VI, был в темно-сером костюме в тонкую полоску, под которой находилась белая рубашка и галстук в принт.
Королева Летиция с мужем / Фото с инстаграммы королевы
Добавим, что галерея Королевских коллекций является одним из самых больших музеев Европы. В ней будут представлены сотни произведений искусства и артефактов средневековья, принадлежащих испанской короне.
Предыдущие образы королевы Летиции: последние новости
- Недавно Летиция встретилась с королевой Иордании. На королевский прием во дворце она одела летнее платье длины меди от Diego Estrada с цветочным принтом. Под нее она надела насыщенно-розовые туфли на шпильках.
- В июне королева Летиция посетила заседание Молодежного фонда. Для мероприятия она выбрала стильное молочное платье с кружевными вставками. Талию подчеркнул широкий пояс. А образ она дополнила горчичными туфлями на высоком каблуке.
- Раньше королева Летиция с мужем была гостьей коронации Чарльза III. На событие она выбрала розовый ансамбль – юбку-футляр длины меди, жакет с баской на талии и роскошную шляпу.
- А несколько месяцев назад королева посетила выпускную дочь принцессы Леонор. Она примерила белоснежный костюм Carolina Herrera дополнила его сумкой.