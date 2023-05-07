На церемонію коронування Чарльза ІІІ та Камілли у Великій Британії запросили високопоставлених гостей з усього світу. Серед них і члени королівських родин Європи, які поставали на заході в розкішних образах, передає 24 Канал.

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Королівське подружжя Іспанії

Королева та король Іспанії прибули на церемонію у вишуканих вбраннях. Філіпп VI – у парадній військовій формі, а Летиція у рожевому ансамблі від Carolina Herrera. Її образ складався з спідниці-футляра довжини міді, жакета з баскою на талії та розкішного капелюха від іспанського бренду.

Королівське подружжя Йорданії

Король Йорданії Абдалла II прибув на коронацію з дружиною Ранією. Королева постала в елегантній кутюрній сукні лимонного кольору, що підкреслювала фігуру та плечі. Білі туфлі, клатч та капелюшок з вуаллю доповнювали образ.



Королівське подружжя Йорданії / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Королівське подружжя Нідерландів

Король Вільям-Олександр і королева Максима теж були гостями коронації. Її Величність обрала білу сукню від бренду JANTAMINIAU з мереживним візерунком на плечах. Вбрання доповнив капелюшок та аксесуари.



Королівське подружжя Нідерландів / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Подружжя Монако

Княгиня Шарлін прибула під руку з князем Альбером II. Вона постала у кремовій спідниці та жакеті, до якого був прикріплений шлейф. Образ доповнив мінікапелюшок.