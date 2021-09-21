Королева Летиція вийшла у світ у смарагдовій сукні з візерунком: фото елегантного образу

Іспанська королева Летиція відвідала черговий світський захід. Вона позувала перед камерами у розкішній смарагдовій сукні, яку поєднала з чорними туфлями.

21 вересня королева Іспанії прибула на черговий робочий захід. У Музеї королеви Софії, що в Мадриді, відбувся конкурс соціальних проєктів – Proyectos Sociales de Banco Santander. Летиція вручала нагороди переможцям.

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Новий образ Летиції

На черговому заході іспанська королева з'явилась в елегантному образі. Вона постала в смарагдовій сукні з V-подібним вирізом, спідницею-плісе та світлим принтом пейслі від бренду Sandro.

Її Величність поєднала вбрання з чорними слінгбеками на високих підборах. Вона доповнила аутфіт аксесуарами – золотими сережками-кільцями та улюбленою каблучкою.

Летиція зробила лаконічну укладку, розпустивши волосся. Вона завершила look макіяжем, підкресливши очі коричневими та золотистими тінями.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Попередні образи Летиції

Іспанська королева днями з'явилась на фіналі наукового конкурсу Famelab Spain 2021. Вона позувала у сміливій чорній шкіряній сукні.

Її Величність побувала на святкуванні 50 річниці створення факультету інформаційних наук UCM у темно-синій сукні з деніму.

Королева Летиція також приймала гостей у палаці Мадрида. Для зустрічі вона обрала яскраво-червону сукню.