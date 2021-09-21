21 сентября королева Испании прибыла на очередное рабочее мероприятие. В музее королевы Софии, в Мадриде, состоялся конкурс социальных проектов – Proyectos Sociales de Banco Santander. Летиция вручала награды победителям.

Интересно Жена Джеймса Миддлтона на свадьбе предстала в платье свекрови – мамы герцогини Кембриджской

Новый образ Летиции

На очередном мероприятии испанская королева появилась в элегантном образе. Она предстала в изумрудной платья с V-образным вырезом, юбкой-плиссе и светлым принтом пейсли от бренда Sandro.

Ее Величество соединила наряды с черными слингбеками на высоких каблуках. Она дополнила аутфит аксессуарами – золотыми серьгами-кольцами и любимым кольцом.

Летиция сделала лаконичную укладку, распустив волосы. Она завершила look макияжем, подчеркнув глаза коричневыми и золотистыми тенями.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Заметим, уже не впервые Ее Величество надевает изумрудное платье. В конце 2018 года королева Летиция посещала празднование 80-летия ежедневной газеты Marca в таком же наряде. Тогда ее образ довершали длинные блестящие серьги и черный клатч.

Предыдущие образы Летиции