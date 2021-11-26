Днями іспанське королівське подружжя приїхало до Швеції з офіційним візитом. 25 листопада королеви Летиція та Сильвія провели другий день разом. Цього разу вони відвідали бібліотеку Бернадота.
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Образ королеви Сильвії
Королева Швеція постала в елегантному аутфіті. Вона одягнула блакитну блузку та синій твідовий костюм, що складався з жакета на блискавці та спідниці довжини міді.
Таке вбрання вона поєднала з чорними туфлями та сумкою у тон. Образ Сильвії доповнили аксесуари – сережки та квіткова брошка. Її Величність вклала волосся кучерями й зробила макіяж з акцентом на губах.
Королеви Летиція і Сильвія / Фото Getty Images
Елегантний образ Летиції
Іспанська королева позувала перед публікою у ніжно-рожевій красивій сукні довжини міді й на довгий рукав. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою й вдало підкреслювало струнку фігуру.
Туфлі-човники на високих підборах, клатч і діамантові сережки – стали довершенням жіночного look. Її Величність звично вклала волосся, зробивши акцент на вишуканому макіяжі. Вона нафарбувала очі бордовими тінями й підкреслила губи помадою з фіолетовим відтінком.
Королеви Летиція і Сильвія / Фото Getty Images