Днями іспанське королівське подружжя приїхало до Швеції з офіційним візитом. 25 листопада королеви Летиція та Сильвія провели другий день разом. Цього разу вони відвідали бібліотеку Бернадота.

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Образ королеви Сильвії

Королева Швеція постала в елегантному аутфіті. Вона одягнула блакитну блузку та синій твідовий костюм, що складався з жакета на блискавці та спідниці довжини міді.

Таке вбрання вона поєднала з чорними туфлями та сумкою у тон. Образ Сильвії доповнили аксесуари – сережки та квіткова брошка. Її Величність вклала волосся кучерями й зробила макіяж з акцентом на губах.



Королеви Летиція і Сильвія / Фото Getty Images

Елегантний образ Летиції

Іспанська королева позувала перед публікою у ніжно-рожевій красивій сукні довжини міді й на довгий рукав. Вбрання було прикрашене квітковою вишивкою й вдало підкреслювало струнку фігуру.

Туфлі-човники на високих підборах, клатч і діамантові сережки – стали довершенням жіночного look. Її Величність звично вклала волосся, зробивши акцент на вишуканому макіяжі. Вона нафарбувала очі бордовими тінями й підкреслила губи помадою з фіолетовим відтінком.



Королеви Летиція і Сильвія / Фото Getty Images

Нагадаємо, це друга поява двох королев на публіці після приїзду іспанської монаршої родини до Стокгольму. 24 листопада Летиція і Сильвія зустрілися вперше й обрали для публічної появи яскраві образи.