Монархи приймали гостей в королівському палаці. Як завжди, королева підкорила серця публіки бездоганним зовнішнім виглядом.

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Елегантний образ королеви Летиції

Іспанська Її Величність постала перед гостями у смарагдовому костюмі, що складався зі штанів і подовженого піджака. Поєднала таке вбрання з туфлями-човниками в тон. Під піджак Летиція одягнула блузку молочного кольору.

Її образ вийшов дуже елегантним і вишуканим, підкреслив витончену фігуру. Волосся королева, як зазвичай, вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.



Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images



Новий вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images