Королівська сім'я Швеції радо прийняла гостей. Особливу увагу публіки, як завжди, привернули образи королев, адже вони на всіх подіях виглядають дуже стильно і вишукано.

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Яскравий образ королеви Сільвії

Її Величність вийшла до гостей у пальті кольору фуксії. Волосся вона акуратно вклала і довершила зачіску головним убором в тон пальта. Серед аксесуарів обрала шкіряні рукавички, маленьку сумочку та туфлі на низьких підборах у вишневому кольорі. Вуха Сільвії прикрашали вишукані сережки, а з правого боку була коштовна брошка. Елегантний і яскравий аутфіт довершив макіяж з рожевою помадою на губах.



Королівські подружжя Іспанії та Швеції / Фото Getty Images

Неординарна королева Летиція

Іспанська королева прибула в гості у неординарному, проте дуже стильному та гармонійному образі. Цього разу аутфіт Летиції складався з:

приталеної сукні насиченого помаранчевого кольору;

світло-коричневої накидки з хутряним оздобленням навколо шиї;

замшевих коричневих туфель-човників на підборах;

шкіряних рукавиць і маленької сумочки в тон накидки;

об'ємного обруча в тон сукні;

сережки з камінцями.

Ідеально рівно вкладене волосся та макіяж з коричневими тінями на повіках і помадою на губах довершили образ.



Королівське подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Примітно, на цій зустрічі члени королівських родин були без захисних масок на обличчях. На приватній розмові вони вирішили обійтися без них, а от на публічні заходи, де збирається багато людей, не приходять без засобів захисту.