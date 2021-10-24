Королева Летиція вийшла на публіку у повсякденному одязі: фото з доньками та чоловіком
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція здійснила новий публічний вихід разом із чоловіком та доньками. Її Величність цього разу обрала комфортне вбрання.
Монарша родина Іспанії відвідала Санта-Марія-дель-Пуерто-де-Сом'єдо, яке відзначили найкращим астурійським селом 2021 року.
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Образ іспанської королеви
Для нового виходу Її Величність обрала комфортне повсякденне вбрання. Вона з'явилася на публіці в коричневих штанах, кофті та бежевому тренчі. Поєднала одяг зі взуттям на низькій підошві вишневого кольору. На шиї в Летиції був елегантний шарф з квітковим принтом. Волосся королева зібрала у хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.
Король Філіп VI та принцеси також були в зручному вбранні. На обличчях усіх члені монаршої родини були захисні маски, які є незмінними аксесуарами сьогодення.
Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images
Королева Летиція з доньками / Фото Getty Images
Осінні образи королеви Летиції
- Королівське подружжя Іспанії було на 70-ій церемонії вручення новельної премії "Планета". Її Величність тоді одягла елегантну сукню сірого кольору з оригінальним принтом.
- Для поїздки у Швейцарію Летиція готувала темно-зелений look.
- У стриманому сірому костюмі королева Іспанії відвідала подію "Харчування та здоров'я: користь риби та інших водних продуктів".