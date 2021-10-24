Монарша родина Іспанії відвідала Санта-Марія-дель-Пуерто-де-Сом'єдо, яке відзначили найкращим астурійським селом 2021 року.

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Образ іспанської королеви

Для нового виходу Її Величність обрала комфортне повсякденне вбрання. Вона з'явилася на публіці в коричневих штанах, кофті та бежевому тренчі. Поєднала одяг зі взуттям на низькій підошві вишневого кольору. На шиї в Летиції був елегантний шарф з квітковим принтом. Волосся королева зібрала у хвіст, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах.

Король Філіп VI та принцеси також були в зручному вбранні. На обличчях усіх члені монаршої родини були захисні маски, які є незмінними аксесуарами сьогодення.



Королева Летиція з чоловіком і доньками / Фото Getty Images



Королева Летиція з доньками / Фото Getty Images

Осінні образи королеви Летиції