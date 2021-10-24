Монаршая семья Испании посетила Санта-Мария-дель-Пуэрто-де-Сомьедо, которое отметили лучшей астурийской деревней 2021 года.
Смотрите также Королева Летиция вішла в свет в пышном платье и с насыщенным макияжем: эффектные фото
Образ испанской королевы
Для нового выхода Ее Величество выбрала комфортный повседневный наряд. Она появилась на публике в коричневых брюках, кофте и бежевом тренче. Соединила одежду с обувью на низкой подошве вишневого цвета. На шее у Летиции был элегантный шарф с цветочным принтом. Волосы королева собрала в хвост, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.
Король Филипп VI и принцессы также были в удобном наряде. На лицах всех членов монаршей семьи были защитные маски, которые являются неизменными аксессуарами настоящего.
Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images
Королева Летиция с дочерьми / Фото Getty Images
Осенние образы королевы Летиции
- Королевская чета Испании была на 70-й церемонии вручения новельной премии "Планета". Ее Величество тогда надела элегантное платье серого цвета с оригинальным принтом.
- Для поездки в Швейцарию Летиция готовила темно-зеленый look.
- В сдержанном сером костюме королева Испании посетила событие "Питание и здоровье: польза рыбы и других водных продуктов".