Монаршая семья Испании посетила Санта-Мария-дель-Пуэрто-де-Сомьедо, которое отметили лучшей астурийской деревней 2021 года.

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Образ испанской королевы

Для нового выхода Ее Величество выбрала комфортный повседневный наряд. Она появилась на публике в коричневых брюках, кофте и бежевом тренче. Соединила одежду с обувью на низкой подошве вишневого цвета. На шее у Летиции был элегантный шарф с цветочным принтом. Волосы королева собрала в хвост, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Король Филипп VI и принцессы также были в удобном наряде. На лицах всех членов монаршей семьи были защитные маски, которые являются неизменными аксессуарами настоящего.



Королева Летиция с мужем и дочерьми / Фото Getty Images



Королева Летиция с дочерьми / Фото Getty Images

Осенние образы королевы Летиции