Королева Летиція на урочистій вечері з'явилася у вишуканій чорній сукні: фото

Королівське подружжя Іспанії побувало на урочистій вечері, яка відбулася з нагоди приїзду президента Кореї до королівського палацу в Мадриді. Летиція постала перед гостями у вишуканій чорній сукні з золотистими квітами.

Її Величність вкотре продемонструвала розкішний смак в одязі. Вона завжди елегантна та стильна. Щоразу показує вишукані виходи, якими підкорює публіку.

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Елегантний образ королеви Летиції

Днями Її Величність разом із чоловіком приймала в королівському палаці президентське подружжя Кореї. Летиція постала перед гостями у неймовірно красивій приталеній сукні чорного кольору довжини міді. Вбрання мало короткі рукави та було задекороване вишитими золотистими квітами.

Ефектний look королева поєднала з чорними босоніжками на високих підборах. З прикрас на Летиції сяяли масивні золоті сережки у вигляді квітів та улюблена каблучка, яку подарували доньки. Волосся Її Величність зібрала в акуратний пучок ззаду, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках.

Незмінно одягнула медичну захисну маску. Хоча поширення коронавірусу вже не таке активне, як було раніше, Летиція дотримується правил безпеки під час кожного публічного виходу.



Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images

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