Королева Іспанії взяла участь у 10-й річниці Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з жінками та побутовим насильством у Каса де Америка 19 травня 2021 року в Мадриді, Іспанія.

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Елегантний look королеви Летиції

На заході Її Величність, як завжди, показала стильне вбрання та зачарувала вишуканим образом. Летиція постала перед камерами в обтислій довгій спідниці блакитного кольору. Струнку талію підкреслив широкий пояс в тон спідниці. Також королева одягнула темно-синю блузку з широкими короткими рукавами. Вбрання вона поєднала з туфлями-човниками на високих підборах.

У руці іспанська королева тримала невеликий клатч. Волосся зібрала в акуратний пучок зверху, а на обличчі зробила звичний повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках. Серед прикрас аутфіт доповнювали золоті сережки та каблучка. Не забула Летиція й про захисну маску, без якої не з'являється на публіці.



Елегантний образ королеви Летиції / Фото Getty Images



Елегантний образ королеви Летиції / Фото Getty Images