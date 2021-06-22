Королева Летиція приголомшила яскравим образом у малиновій сукні: фото нового виходу

Королівська сім'я Іспанії відвідала церемонію "Орден громадянських заслуг" у Королівському палаці. На заході Її Величність постала перед камерами в яскравій сукні малинового кольору.

Королева Летиція вкотре приголомшила публіку. Іспанська Її Величність під час кожного публічного виходу демонструє бездоганні смаки в одязі та вдало підкреслює витончену фігуру.

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Яскравий look королеви Летиції

Її Величність відвідала урочисту подію разом із доньками та чоловіком. Для нового виходу королева обрала сукню малинового кольору максі довжини. Вбрання мало довгі рукави та було без вирізу, що додало образові елегантності. Такий look Летиція поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах.

Волосся королева зібрала в акуратний пучок ззаду. На обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. З прикрас довершила образ сережками зі смарагдовими та рожевими камінцями, а також улюбленою каблучкою.

Незмінним атрибутом образу Її Величності стала біла захисна маска.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images

Літні образи королеви Іспанії