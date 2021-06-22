Королева Летиция в очередной раз ошеломила публику. Испанская Ее Величество во время каждого публичного выхода демонстрирует безупречные вкусы в одежде и удачно подчеркивает изящную фигуру.

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Яркий look королевы Летиции

Ее Величество посетила торжественное событие вместе с дочерьми и мужем. Для нового выхода королева выбрала платье малинового цвета длины макси. Наряд имел длинные рукава и был без выреза, что придало образу элегантности. Такой look Летиция соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы королева собрала в аккуратный пучок сзади. На лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Из украшений дополнила образ серьгами с изумрудными и розовыми камнями, а также любимым кольцом.

Неизменным атрибутом образа Ее Величества стала белая защитная маска.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images

Летние образы королевы Испании