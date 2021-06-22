Королева Летиция в очередной раз ошеломила публику. Испанская Ее Величество во время каждого публичного выхода демонстрирует безупречные вкусы в одежде и удачно подчеркивает изящную фигуру.
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Яркий look королевы Летиции
Ее Величество посетила торжественное событие вместе с дочерьми и мужем. Для нового выхода королева выбрала платье малинового цвета длины макси. Наряд имел длинные рукава и был без выреза, что придало образу элегантности. Такой look Летиция соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.
Волосы королева собрала в аккуратный пучок сзади. На лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках. Из украшений дополнила образ серьгами с изумрудными и розовыми камнями, а также любимым кольцом.
Неизменным атрибутом образа Ее Величества стала белая защитная маска.
Королевская семья Испании / Фото Getty Images
Летние образы королевы Испании
- На встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и его женой Ким Чжон Сук Ее Величество появилась в нежно-розовом топе и юбке длины миди с кружевом.
- В легком летнем платье насыщенного голубого цвета Летиция прибыла на награждение короля Испании Филиппа VI первой медалью Почета Андалусии.
- Жена короля Филиппа VI появилась на открытии выставки, посвященной испанской писательнице и журналистке Эмилии Пардо Басан, в элегантном платье молочного цвета.