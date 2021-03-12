Королева Летиція підкорила елегантним образом у стильному пальті: фото

Іспанська королева Летиція та король Філіп VI відвідали урочистий захід. Її Величність продемонструвала стильний та елегантний образ у чорному вбранні.

Король Філіп VI та королева Летиція з'явилися разом на публіці 11 березня. Монарше подружжя відвідало урочистий захід в Королівському палаці з нагоди Європейського дня жертв тероризму. Цей день також є 17 річницею теракту в Мадриді.

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Образ королеви Летиції

Іспанська королева з'явилась на публіці в стриманому, але елегантному аутфіті. Летиція постала перед камерами в чорному двобортному пальті зі сріблястими ґудзиками, низ якого був розширений. Це підкреслювало тендітну фігуру Її Величності.

Вбрання королева Іспанії поєднала із довгими замшевими чоботами з гострим носком та на підборах. Цього разу вона вирішила постати в total black look. Королева Летиція доповнила образ золотою каблучкою та лаконічними сережками, що виблискували у вухах.

Її Величність зібрала густе волосся у кінський хвіст. Візажисти подбали про макіяж, нафарбувавши повіки коричневими та золотистими тінями.

Король Філіп VI поряд з дружиною виглядав не менш вишукано. Він приміряв білу сорочку, яскраву синю краватку та класичний костюм темного відтінку. Монарше подружжя на заході перебувало в масках, адже пандемія коронавірусу досі не відступила.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото Getty Images

Стильні образи королеви Летиції