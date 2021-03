Іспанська королева Летиція відвідала разом з чоловіком королем Філіпом пам'ятний захід у Мадриді. Вони були присутні на концерті пам'яті жертв тероризму In Memoriam в Auditorio Nacional de Musica.

Для світського заходу 10 березня Летиція обрала чорний look: штани прямого крою, закриту блузу з об'ємними рукавами, туфлі на тонких підборах з прозорими вставками та клатч. Її волосся було зібраним у пучок, а на вухах виблискували довгі сережки. Обличчя жінки візажисти підкреслили ледь помітним макіяжем.

Варто побачити Королева Летиція захопила вишуканим образом: фото нового виходу



Витончена королева Летиція / Фото Getty Images

Король Філіп у свою чергу одягнув чорний костюм, який доповнив білою сорочкою і вишневою краваткою у дрібну клітинку. Зважаючи на пандемію коронавірусу, обличчя подружжя були прикриті захисними масками. Зважаючи на подію, монархи були дещо сумними та стривоженими.



Королева Летиція та король Філіп VI у Мадриді / Фото Getty Images

Хто ще обрав схожий образ?

Варто додати, що образ Летиції хоч і був скромним, втім, його легко можна повторити для відвідин музею чи ресторану. Варто додати, що схожий образ 10 березня одягнула американська зірка Селена Гомес. Вона бере участь у зйомках серіалу Only Murders in the Building для сервісу Hulu, тому там вона постала у стриманому діловому вбранні чорного кольору із зеленою сумкою Louis Vuitton.