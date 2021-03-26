Старша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції вперше самостійно з'явилася на офіційному заході. 15-річна іспанська принцеса Леонор прибула на святкування 30-річчя Інституту Сервантеса в Мадриді.

Майбутня королева Іспанії давно долучається до офіційних заходів, однак раніше з'являлася на публіці лише з батьками. 24 березня принцеса Леонор самостійно відвідала урочисте святкування в Інституті Сервантеса.

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Вона з'явилася на святкуванні з примірником Конституції Іспанії, уривки з якого прочитала під час свого першого публічного виступу два роки тому. Його разом з власною книжкою "Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанч" принцеса Леонор передала в дар Інституту Сервантеса.

Останню з книг донька Летиції читала з молодшою сестрою Софією в прямому ефірі з нагоди Дня книги. Додамо, на заході вона виголосила коротку промову, привітавши керівництво вишу зі знаменною датою.

Образ доньки королеви Летиції принцеси Леонор

Принцеса Астурійська для першого самостійного виходу обрала бездоганний аутфіт. Вона з'явилася у світлій шифоновій сукні з рюшами та довгими рукавами від іспанського бренду Poete. Леонор довершила вбрання чорними туфлями-човниками на низьких підборах від Pretty Ballerinas. Довге золотисте волосся спадкоємиця іспанського престолу вклала в лаконічні локони, а обличчя прикрила захисною маскою.

La Princesa de Asturias abre el 30.º aniversario del Instituto en su primer acto en solitario |https://t.co/MQ1V1UUbal



Tras dejar un legado en la #CajadelasLetras, elogió la biblioteca electrónica y preguntó sobre los trabajadores que aún no han vuelto a España por la pandemia. pic.twitter.com/1GBMTjtcUt — Instituto Cervantes (@InstCervantes) March 24, 2021

Нагадаємо, в червні минулого року королева Летиція відвідала театр з чоловіком та дітьми. Тоді принцеса Леонор обрала червоне плісироване вбрання від бренду Hugo Boss, яке поєднала з чорними балетками та білою джинсовою курткою.