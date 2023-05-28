Цього разу скромніша: у короля Чарльза та Камілли буде ще одна коронація

Король Чарльз III та його дружина, королева Камілла були короновані у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Проте тепер на них чекає ще одна так звана коронація, але вже в скромнішому форматі.

Стало відомо, що подружжя буде короноване ще й Шотландії – на спеціальній церемонії, яку називають службою посвяти та подяки. Також монархів буде нагороджено шотландськими почестями.

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На початку липня король і королева відвідають Холірудський тиждень. У цей час Чарльз III влаштує вечірку в саду в Единбурзі та проведе церемонію вступу на посаду.

Вечірка в саду відбудеться 4 липня і стане першою шотландською вечіркою в саду монарха за весь час його правління. А ось служба посвяти та подяки імовірно відбудеться 5 липня. Під час церемонії коронації використовуватиметься шотландська корона, державний меч і скіпетр.

Через коронацію Чарльза та Камілли коронна зала в Единбурзькому замку буде закрита від 4 до 6 липня, а 5 липня буде закрито весь замок для відвідувачів.

У той час, як лондонська коронація є службою англіканської церкви, церемонія Святого Джайлса дає монарху можливість присвятити себе своїм шотландським підданим.

Під час служби королю будуть вручені коштовності шотландської корони. Ці нагороди є найстарішими з коштовностей корони, що збереглися у Великій Британії і датуються серединою 16 століття.

Як пройшла коронація Чарльза ІІІ в Британії: головне

У Великій Британії вперше за 70 років відбулася офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і тривала три дні. В цей день старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.

Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією.

У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.

Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютували зі зброєю.

Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.

Собор Святого Джайлса має велике значення для королівської родини. Там перебувало тіло покійної королеви після того, як вона померла в Шотландії 8 вересня 2022 року.