Цього разу скромніша: у короля Чарльза та Камілли буде ще одна коронація
Джерело:Hello!
Король Чарльз III та його дружина, королева Камілла були короновані у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Проте тепер на них чекає ще одна так звана коронація, але вже в скромнішому форматі.
Стало відомо, що подружжя буде короноване ще й Шотландії – на спеціальній церемонії, яку називають службою посвяти та подяки. Також монархів буде нагороджено шотландськими почестями.
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На початку липня король і королева відвідають Холірудський тиждень. У цей час Чарльз III влаштує вечірку в саду в Единбурзі та проведе церемонію вступу на посаду.
Вечірка в саду відбудеться 4 липня і стане першою шотландською вечіркою в саду монарха за весь час його правління. А ось служба посвяти та подяки імовірно відбудеться 5 липня. Під час церемонії коронації використовуватиметься шотландська корона, державний меч і скіпетр.
Через коронацію Чарльза та Камілли коронна зала в Единбурзькому замку буде закрита від 4 до 6 липня, а 5 липня буде закрито весь замок для відвідувачів.
У той час, як лондонська коронація є службою англіканської церкви, церемонія Святого Джайлса дає монарху можливість присвятити себе своїм шотландським підданим.
Під час служби королю будуть вручені коштовності шотландської корони. Ці нагороди є найстарішими з коштовностей корони, що збереглися у Великій Британії і датуються серединою 16 століття.Довідка! Собор Святого Джайлса має велике значення для королівської родини. Там перебувало тіло покійної королеви після того, як вона померла в Шотландії 8 вересня 2022 року.
Як пройшла коронація Чарльза ІІІ в Британії: головне
- У Великій Британії вперше за 70 років відбулася офіційна церемонія коронації Чарльза ІІІ. Вона розпочалася 6 травня з ходи до Вестмінстерського абатства і тривала три дні. В цей день старший син Єлизавети ІІ офіційно став королем.
- Новий король склав коронаційну присягу перед усім світом – дав обітницю правити згідно з законом, здійснювати правосуддя з милосердям і підтримувати англіканську церкву. Архієпископ Кентерберійський виконав ритуал помазання олією.
- У кульмінаційний момент Чарльза ІІІ одягли у священні коронаційні ризи і вручили символи монархії – кулю, коронаційний перстень, скіпетри та інші. Лише після цього архієпископ Кентерберійський поклав на голову короля корону Святого Едуарда, яка належала Єлизаветі ІІ.
- Громада вигукувала "Боже, бережи короля", дзвонили абатські дзвони та лунали фанфари. По всій Великій Британії салютували зі зброєю.
- Додамо, що після нього коронували його дружину Каміллу. Тепер вона офіційно стала королевою. Зазначимо, що для важливої події Камілла обрала особливе вбрання – дві мантії, одна з яких була пошита ще 70 років тому і належала Єлизаветі ІІ.