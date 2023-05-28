Стало известно, что супруги будут коронованы еще и Шотландии – на специальной церемонии, называемой службой посвящения и благодарности. Также монархы будут награждены шотландскими почестями.

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В начале июля король и королева посетят Холирудскую неделю. В это время Чарльз III устроит вечеринку в саду в Эдинбурге и проведет церемонию вступления в должность.

Вечеринка в саду состоится 4 июля и станет первой шотландской вечеринкой в саду монарха за все время его правления. А вот служба посвящения и благодарности предположительно состоится 5 июля. Во время церемонии коронации будет использоваться шотландская корона, государственный меч и скипетр.

Из-за коронации Чарльза и Камиллы коронный зал в Эдинбургском замке будет закрыт с 4 по 6 июля, а 5 июля будет закрыт весь замок для посетителей.

В то время как лондонская коронация является службой англиканской церкви, церемония Святого Джайлса дает монарху возможность посвятить себя своим шотландским подданным.

Во время службы королю будут вручены драгоценности шотландской короны. Эти награды являются старейшими из сохранившихся в Великобритании драгоценностей короны, датируемых серединой 16 века.

Справка! Собор Святого Джайлса имеет большое значение для королевской семьи. Там находилось тело усопшей королевы после того, как она умерла в Шотландии 8 сентября 2022 года.

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