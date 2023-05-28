Стало відомо, що подружжя буде короноване ще й Шотландії – на спеціальній церемонії, яку називають службою посвяти та подяки. Також монархів буде нагороджено шотландськими почестями.

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На початку липня король і королева відвідають Холірудський тиждень. У цей час Чарльз III влаштує вечірку в саду в Единбурзі та проведе церемонію вступу на посаду.

Вечірка в саду відбудеться 4 липня і стане першою шотландською вечіркою в саду монарха за весь час його правління. А ось служба посвяти та подяки імовірно відбудеться 5 липня. Під час церемонії коронації використовуватиметься шотландська корона, державний меч і скіпетр.

Через коронацію Чарльза та Камілли коронна зала в Единбурзькому замку буде закрита від 4 до 6 липня, а 5 липня буде закрито весь замок для відвідувачів.

У той час, як лондонська коронація є службою англіканської церкви, церемонія Святого Джайлса дає монарху можливість присвятити себе своїм шотландським підданим.

Під час служби королю будуть вручені коштовності шотландської корони. Ці нагороди є найстарішими з коштовностей корони, що збереглися у Великій Британії і датуються серединою 16 століття.

Довідка! Собор Святого Джайлса має велике значення для королівської родини. Там перебувало тіло покійної королеви після того, як вона померла в Шотландії 8 вересня 2022 року.

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