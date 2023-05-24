Кілька днів тому монарше подружжя з'явилося в культурному центрі Лондона. Тепер же король та королева прибули до Північної Ірландії.

До теми Задум чи збіг: королева Єлизавета II носила сукню, схожу на весільне вбрання її невістки Камілли

Королева Камілла обрала для публічної поїздки вбрання м'ятно-зеленого кольору, з цікавим декором на комірі та декольте. Зверху дружина короля накинула бежевий тренч, а в тон йому підібрала замшеві туфлі на невисоких підборах від Sole Bliss.

Цікаво, що Камілла одягла брошку королеви Єлизавети II зі смарагдами та діамантами у вигляді кельтського вузла. Покійна королева носила цю брошку на державному бенкеті на честь президента Ірландії 2014 року.

Також на шиї у королеви висіло ефектне золоте кольє та її улюблений тонкий ланцюжок із двома підвісками, на одному з яких вигравіровані імена онуків Камілли. На зап'ясті був браслет від Van Cleef & Arpels, а також годинник Cartier.

Водночас король мав стильний вигляд у синьому костюмі у тонку смужку, до якого підібрав білу сорочку та краватку у принт.

Чарльз та Камілла зустрілися з дизайнерами Саду та представниками громадських та благодійних організацій, щоб почути. Крім того, монархи розрізали торт у формі корони на честь відкриття Саду.

До слова, після коронації король та королева мали коротку відпустку. А напередодні Букінгемський палац опублікував миле відео, зняте в день коронації Чарльза та Камілли та під час святкувань. Ці кадри можуть довести до сліз кожного.