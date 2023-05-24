Несколько дней назад монаршие супруги появилось в культурном центре Лондон. Теперь же король и королева прибыли в Северную Ирландию.

К теме Замысел или совпадение: королева Елизавета II носила платье, похожее на свадебный наряд ее невестки Камиллы

Королева Камилла выбрала для публичной поездки наряд мятно-зеленого цвета с интересным декором на воротнике и декольте. Сверху жена короля накинула бежевый тренч, а в тон ему подобрала замшевые туфли на невысоких каблуках от Sole Bliss.

Интересно, что Камилла надела брошь королевы Елизаветы II с изумрудами и бриллиантами в виде кельтского узла. Покойная королева носила эту брошь на государственном пиру в честь президента Ирландии в 2014 году.

Также на шее у королевы висело эффектное золотое колье и ее любимая тонкая цепочка с двумя подвесками, на одной из которых выгравированы имена внуков Камиллы. На запястье был браслет от Van Cleef & Arpels, а также часы Cartier.

В то же время король выглядел стильно в синем костюме в тонкую полоску, к которой подобрал белую рубашку и галстук в принт.

Чарльз и Камилла встретились с дизайнерами Сада и представителями общественных и благотворительных организаций, чтобы услышать. Кроме того, монархи разрезали торт в форме короны в честь открытия Сада.

К слову, после коронации у короля и королевы был короткий отпуск. А накануне Букингемский дворец опубликовал милое видео, снятое в день коронации Чарльза и Камиллы и во время празднования. Эти кадры могут довести до слез каждого.