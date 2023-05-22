Нагадаємо, що після коронації Камілла офіційно стала королевою. Приставку "консорт", яку їй надала з титулом покійна королева Єлизавета, прибрали.

Цікаво У центрі Лондона: Чарльз ІІІ та Камілла вперше після коронації з'явилися на публіці

Єлизавета носила сукню, схожу до весільного вбрання Камілли

У Камілли у день її весілля з Чарльзом була неймовірна сукня-пальто блідо-блакитного кольору із золотою вишивкою також від Робінсона Валентайна.

Вона також мала незвичайний капелюх, який теж створив Філіп Трейсі. Його створили у вигляді золотого вінка з колосками пшениці. Образ Камілли доповнювали сережки-кліпси у вигляді пелюсток.



​Камілла з Чарльзом у день свого весілля у 2005 році / Фото Instagram / @royal.addicted

За кілька років у схожому вбранні королева Єлизавета II разом із чоловіком принцом Філліпом була присутня на весіллі свого онука Пітера Філіпса, який одружувався з канадійкою Отем Келлі у каплиці Святого Георгія 17 травня 2008 року у Віндзорі. Нагадаємо, що Пітер – син дочки королеви, принцеси Анни. Відомо, що чоловік розлучився з Отем післ 12 років шлюбу.



Єлизавета ІІ на весіллі онука у 2008 році / Фото з відкритих джерел

Нещодавно король Чарльз та королева Камілла були короновані на службі у Вестмінстерському абатстві. Для цієї події Камілла мала дві мантії – одну вдягла після прибуття, а іншу – вже під час виходу.

Цікаво, що першу мантію пошили для Єлизавети II на її коронацію, яка відбулася 70 років тому. А під час коронації на Каміллу одягнули історичну корону королеви Марії, до якої додали діаманти, які належали покійній Єлизаветі

Крім того, Камілла досить часто одягає прикраси Єлизавети ІІ на офіційні заходи. Вперше вона одяла сапфірову тіару покійної королеви на перший державний прийом за правління Чарльза ІІІ у листопаді 2022 року. А в березні під час публічного виходу в Лондоні королева-консорт доповнила свій образ брошкою з 18 діамантами та величезним сапфіром, яка належала королеві Єлизаветі II.