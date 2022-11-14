Чарльз III відзначає 74-річчя: як новий король святкуватиме день народження

Чарльз III вперше відзначає день народження у новому статусі. 14 листопада йому виповнюється 74 роки. Однак публічних святкових заходів не заплановано.

Король хоче відзначити перший день народження у новому статусі в колі найрідніших. Однак королівський двір долучиться до привітань монарха.

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Як Чарльз III святкуватиме 74-річчя

З нагоди 74-річчя нового монарха Оркестр домашньої кавалерії виконає Happy Birthday. Це відбудеться під час церемонії зміни караулу в Букінгемському палаці.

У Лондоні з нагоди дня народження Чарльза III вперше пролунає збройний салют. З опівдня у Грін-парку королівська кінна артилерія Королівського війська випустить 41 залп. Після цього привітання виконає оркестр Шотландської гвардії.

Через годину почесна артилерійська рота випустить салют із 62 залпів гармат у Лондонському Тауері.

Чи будуть урочисті святкування дня народження нового короля

Згідно з традицією, монархи, у яких день народження не влітку, мали другий день народження. Його призначали на літо, пов'язували з парадом Trooping the Color. Такої традиції дотримувалася й Єлизавета II, яка народилася 21 квітня. Наразі невідомо, чи її син дотримуватиметься такого святкування.

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