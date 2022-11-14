Чарльз III відзначає 74-річчя: як новий король святкуватиме день народження
Джерело:BBC
Чарльз III вперше відзначає день народження у новому статусі. 14 листопада йому виповнюється 74 роки. Однак публічних святкових заходів не заплановано.
Король хоче відзначити перший день народження у новому статусі в колі найрідніших. Однак королівський двір долучиться до привітань монарха.
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Як Чарльз III святкуватиме 74-річчя
З нагоди 74-річчя нового монарха Оркестр домашньої кавалерії виконає Happy Birthday. Це відбудеться під час церемонії зміни караулу в Букінгемському палаці.
У Лондоні з нагоди дня народження Чарльза III вперше пролунає збройний салют. З опівдня у Грін-парку королівська кінна артилерія Королівського війська випустить 41 залп. Після цього привітання виконає оркестр Шотландської гвардії.
Через годину почесна артилерійська рота випустить салют із 62 залпів гармат у Лондонському Тауері.
Чи будуть урочисті святкування дня народження нового короля
Згідно з традицією, монархи, у яких день народження не влітку, мали другий день народження. Його призначали на літо, пов'язували з парадом Trooping the Color. Такої традиції дотримувалася й Єлизавета II, яка народилася 21 квітня. Наразі невідомо, чи її син дотримуватиметься такого святкування.
Останній день народження Єлизавети II: як це було
- 21 квітня 2022 року королеві Єлизаветі II виповнилося 96 років. Першим її привітало Королівське Віндзорське кінне шоу, а Букінгемський палац поширив нове фото у соцмережах. На ньому Її Величність з двома поні.
- День народження Її Величність провела в Сандрігемському палаці, що за 180 кілометрів від Лондон. Там був сімейний обід.
- Усі урочистості пройшли з 2 по 5 червня й були об'єднані з 70-річчям Єлизавети II на троні.
- Мільйони прихильників королівської родини тоді приїхали до Лондона, щоб віддати шану королеві.
- Усе розпочалось з традиційного військового параду в центрі Лондона Trooping the Colour, слідом за яким відбувся проліт сучасних та історичних літаків.
- Згодом Її Величність разом з усією сім'єю вийшла на балкон Букінгемського палацу.
- Ввечері з Віндзора вона запалила "Дерево дерев" на подвір'ї Букінгемського палацу.
- 4 червня відбулася грандіозна платинова вечірка на честь Єлизавети II. Свято пройшло на подвір'ї Букінгемського палацу, куди завітало понад 22 тисячі шанувальників. Сама Єлизавета II не була присутньою на заході через проблеми з пересуванням. Тому вона спостерігала за урочистостями з телевізора у Віндзорського замку.
- 5 червня завершилося чотириденне святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ. Після всіх урочистостей Її Величність вдруге вийшла на балкон, аби подякувати нації.