9 листопада король Чарльз III та королева-консорт Камілла вийшли у світ. Під час спілкування з підданими королівську пару намагалися закидати яйцями.

До слова У сукні за 60 доларів: Кейт Міддлтон зачарувала осіннім образом – фото нового виходу принцеси

Що відчувала Камілла, коли відбувся інцидент з яйцями

Несподівану й прикру ситуацію проаналізували королівські експерти та експерти з мови тіла. Хоч жодне з яєць не влучило в монарших персон, в очах Камілли побачили страх. Вона намагалась залишатись спокійною, але таки видала емоції.

Це закидання яйцями викликає таку ж кількість холоднокровності й у короля. Однак Камілла реагує, і мова її тіла передбачає настороженість, що переходить у справжній страх,

– кажуть експерти.

"Її рот розтягується, а кути губ опускаються, і вона продовжує озиратися назад, ніби боячись нових атак. Шум, що видається натовпом, здається криками підтримки, але вони зливаються в досить гучний вереск, що лякає Каміллу".

Зауважимо, під час намагань влучити яйцями в короля, нападник вигукував "Британія була побудована на крові рабів". Але йому відповідали – кричали "Ганьба" й "Боже, бережи короля".

Попередні інциденти з Чарльзом III