Король хочет отметить первый день рождения в новом статусе в кругу самых родных. Однако королевский двор присоединится к поздравлениям монарха.

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Как Чарльз III будет праздновать 74-летие

В честь 74-летия нового монарха Оркестр домашней кавалерии исполнит Happy Birthday. Это произойдет во время церемонии смены караула в Букингемском дворце.

В Лондоне по случаю дня рождения Чарльза III впервые прозвучит вооруженный салют. С полудня в Грин-парке королевская конная артиллерия Королевского войска выпустит 41 залп. После этого приветствие исполнит оркестр Шотландской гвардии.

Через час почетная артиллерийская рота выпустит салют из 62 залпов орудий в Лондонском Тауэре.

Будут ли торжественные празднования дня рождения нового короля

Согласно традиции, у монархов, у которых день рождения не летом, имели второй день рождения. Его назначали на лето, связывали с парадом Trooping the Color. Такую традицию придерживалась и Елизавета II, родившаяся 21 апреля. Пока неизвестно, будет ли ее сын придерживаться такого празднования.

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