У Грузії охорона не дозволила розгорнути прапор України на концерті Imagine Dragons
Джерело:Mtavari Arkhi
У столиці Грузії пройшов концерт американського гурту Imagine Dragons. Проте там сталася скандальна ситуація. Служба безпеки на стадіоні не дозволила глядачці розгорнути прапор України.
Місцевий телеканал поширив відео з інцидентом. Виявилося, що охорона стадіону в Грузії не хотіла бачити український прапор на концерті.
Цікаво Ксенія Мішина вперше за повномасштабну війну привезла маму з окупованого Криму до України
У ролику видно, як представники служби безпеки сперечаються з однією з глядачок, яка намагалася пронести прапор на концерт. Згодом до неї підійшов охоронець та попросив сховати прапор.
Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор,
– розповіла дівчина.
За її словами, охоронці повідомили, що на концерті нібито не можна розгортати прапори не тільки України, а й Грузії.
Як Imagine Dragons підтримує Україну
- Соліст гурту Ден Рейнольдс частенько піднімає український прапор на сцені. Раніше у Празі співак взяв його з рук харків‘янки, яка виїхала з Північної Салтівки.
- А кілька місяців тому в кліпі гурту знявся 14-річний Сашко із села Новогригорівка на Миколаївщині. Кліп на пісню Crushed показує знищене селище і хлопчика, який мріє відбудувати свій дім.
- У серпні Сашко вперше відвідав концерт у Польщі. Разом з ним артисти Imagine Dragons тримали український прапор.
- Imagine Dragons активно підтримують Україну в умовах війни. Музиканти ще в перші дні вторгнення записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували свої концерти в Росії.