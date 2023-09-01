Местный телеканал распространил видео с инцидентом. Оказалось, что охрана стадиона в Грузии не желала видеть украинский флаг на концерте.
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В ролике видно, как представители службы безопасности спорят с одной из зрительниц, пытавшейся пронести флаг на концерт. Впоследствии к ней подошел охранник и попросил скрыть флаг.
Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон, соответственно, не уберу. За одним телохранителем пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один мужчина вообще забрал у меня флаг,
– рассказала девушка.
По ее словам, охранники сообщили, что на концерте якобы нельзя разворачивать флаги не только Украины, но и Грузии.
Как Imagine Dragons поддерживает Украину
- Солист группы Дэн Рейнольдс часто поднимает украинский флаг на сцене. Ранее в Праге певец взял его из рук харьковчанки, выехавшей из Северной Салтовки.
- А несколько месяцев назад в клипе группы снялся 14-летний Саша из села Новогригоровка Николаевской области. Клип на песню Crushed показывает уничтоженный поселок и мальчика, мечтающего отстроить свой дом.
- В августе Саша впервые посетил концерт в Польше. Вместе с ним артисты Imagine Dragons удерживали украинский флаг.
- Imagine Dragons активно поддерживают Украину в условиях войны. Музыканты еще в первые дни вторжения записали слова состраданием всем пострадавшим от войны и пожелали победы. Также они упразднили свои концерты в России.