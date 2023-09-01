Місцевий телеканал поширив відео з інцидентом. Виявилося, що охорона стадіону в Грузії не хотіла бачити український прапор на концерті.

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У ролику видно, як представники служби безпеки сперечаються з однією з глядачок, яка намагалася пронести прапор на концерт. Згодом до неї підійшов охоронець та попросив сховати прапор.

Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор,

– розповіла дівчина.

За її словами, охоронці повідомили, що на концерті нібито не можна розгортати прапори не тільки України, а й Грузії.

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