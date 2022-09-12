Українські Збройні Сили вражають блискучим контрнаступом на Харківщині. Днями бійці звільнили Вовчанськ, що неподалік кордону України з росією.
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Артем Пивоваров відреагував на звільнення Вовчанська
Відомий український співак Артем Пивоваров не міг не відреагувати на звільнення рідного Вовчанська. Він опублікував фото військових, які стоять на тлі міської ради.
Хлопці, козаки, ви не уявляєте, наскільки я пишаюсь вами й вдячний,
– написав Артем Пивоваров.
Пивоваров про звільнення міста / Фото з інстаграм-сторіз
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Що казав Артем про окупацію
- Мама Артема Пивоварова – медикиня, тому на час війни вона приймала та лікувала поранених у Вовчанську. Там вона залишилась навіть під час окупації. Про це співак зізнався ще в перші дні війни, закликаючи "не рятувати" українців.
- Згодом артист поділився, що ситуація у Вовчанську трохи краща, ніж була в Бучі та інших містах. Його мама прийняла рішення місто не покидати. Артем Пивоваров зізнавався, що не може нормально підтримувати зв'язок з рідними.
- Виконавець терпляче чекав на визволення Вовчанська, оскільки не міг забрати рідних. Він щодня читав новини та сподівався на деокупацію. Артем додавав, що ця історія для нього дуже болюча тому, що має дуже теплі стосунки з мамою.