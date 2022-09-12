Українські Збройні Сили вражають блискучим контрнаступом на Харківщині. Днями бійці звільнили Вовчанськ, що неподалік кордону України з росією.

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Артем Пивоваров відреагував на звільнення Вовчанська

Відомий український співак Артем Пивоваров не міг не відреагувати на звільнення рідного Вовчанська. Він опублікував фото військових, які стоять на тлі міської ради.

Хлопці, козаки, ви не уявляєте, наскільки я пишаюсь вами й вдячний,

– написав Артем Пивоваров.



Пивоваров про звільнення міста / Фото з інстаграм-сторіз

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Що казав Артем про окупацію