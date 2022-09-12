Украинские Вооруженные Силы поражают блестящим контрнаступлением в Харьковской области. На днях бойцы освободили Волчанск, что недалеко от границы Украины с россией.
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Артем Пивоваров отреагировал на увольнение Волчанска
Известный украинский певец Артем Пивоваров не мог не отреагировать на увольнение родного Волчанска. Он опубликовал фото военных, стоящих на фоне городского совета.
Ребята, казаки, вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен,
– написал Артем Пивоваров.
Пивоваров об освобождении города / Фото с инстаграм-сториз
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Что говорил Артем об оккупации
- Мама Артема Пивоварова – медик, поэтому во время войны она принимала и лечила раненых в Волчанске. Там она осталась даже во время оккупации. Об этом певец признался еще в первые дни войны, призывая "не спасать" украинцев.
- Впоследствии артист поделился, что ситуация в Волчанске немного лучше, чем была в Буче и других городах. Его мама приняла решение город не покидать. Артём Пивоваров признавался, что не может нормально поддерживать связь с родными.
- Исполнитель терпеливо ждал освобождения Волчанска, поскольку не мог забрать родных. Он каждый день читал новости и надеялся на деоккупацию. Артем добавлял, что эта история для него очень болезненна потому, что имеет очень теплые отношения с мамой.