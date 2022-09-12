Украинские Вооруженные Силы поражают блестящим контрнаступлением в Харьковской области. На днях бойцы освободили Волчанск, что недалеко от границы Украины с россией.

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Артем Пивоваров отреагировал на увольнение Волчанска

Известный украинский певец Артем Пивоваров не мог не отреагировать на увольнение родного Волчанска. Он опубликовал фото военных, стоящих на фоне городского совета.

Ребята, казаки, вы не представляете, насколько я горжусь вами и благодарен,

– написал Артем Пивоваров.



Пивоваров об освобождении города / Фото с инстаграм-сториз

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Что говорил Артем об оккупации