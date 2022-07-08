Співак і сонграйтер Артем Пивоваров не приховує, що йому болить за всю Україну, а за рідну Харківщину – особливо. Адже там не просто місця його дитинства, а й сім'я, яка не встигла виїхати до окупації. Зараз же зробити це неможливо.

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Пивоваров про рідню на окупованій Харківщині

Я з-під Харкова, з маленького містечка. Це місто зараз окуповане, тому кожного дня читаю новини і чекаю на визволення мого рідного міста, чекаємо всією родиною, усіма близькими людьми. Сподіваюсь, що це буде незабаром,

– висловився Артем Пивоваров.

Нагадаємо, далекі родичі Ігоря Кондратюка теж живуть в окупації на Херсонщині. Кожен день вони сподіваються, що почнеться контрнаступ, і їх звільнять. Тоді як рідне село шоумена Заградівку росіяни мало не стерли з лиця землі.

Як зірка допомагає армії

Однак склавши руки артист не сидить. Мало не щотижня він відправляв амуніцію та авто для ЗСУ, а нині його ціль – мобільний шпиталь, який коштує 250 тисяч доларів. У Пивоварова вже є майже вся сума.

Уже на другому тижні війни ми їздили, давали концерти для військових. І зараз постійно на зв'язку, тому що всі списки, які надходять – від них. Ми самі все закуповуємо, у нас велика команда. Ми не просто передаємо кошти, ми цим займаємося,

– розповів співак.

Оскільки він у тісному контакті з військовими, то знає, що на передовій практично кожний третій слухає його україномовні пісні. Саме тому він випускає їх одна за одною. 8 липня відбулася прем'єра потужного треку "Ой на горі".

"Лірика – це добре, але ми хочемо надихати", – охарактеризував Артем Пивоваров цю композицію.

Артем Пивоваров – Ой на горі: дивіться відео онлайн