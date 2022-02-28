Відомий український співак Артем Пивоваров записав відеозвернення для своєї аудиторії та для росіян. Він відповів усім, хто каже йому стояти в стороні від війни.

Читайте також Здатися в полон й отримати 5 мільйонів рублів: Єфросиніна просить російських вояк скласти зброю

Як Артем Пивоваров реагує на війну

Композитор та виконавець закликав усіх росіян не мовчати. Він розповів, що його мама приймає поранених у лікарні рідного міста.

В моєму рідному місті Вовчанську підірвано 2 мости, а моя вічно сяюча в такт сонцю, молода мама, за обов'язком своєї служби, як медичний працівник, повинна приймати поранених людей в лікарні. Ми не хочемо війни, але ми й не хочемо допомоги,

– поділився артист.

"Ми незалежна країна вже 30 років і ми будемо відстоювати свою позицію! Нехай почує увесь світ", – наголосив Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров про маму та війну: дивіться відео

Українські зірки звертаються до російських

Сергій Притула наказав медійним особистостям в Росії "вийняти язик з дупи".

Олена Кравець звернулась до усіх знайомих гумористів з проханням розповісти правду про війну проти України.

Катя Осадча звернулась до гастролерок Ані Лорак, Світлани Лободи, Регіни Тодоренко та Анни Сєдокової.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.