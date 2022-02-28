Відомий український співак Артем Пивоваров записав відеозвернення для своєї аудиторії та для росіян. Він відповів усім, хто каже йому стояти в стороні від війни.

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Як Артем Пивоваров реагує на війну

Композитор та виконавець закликав усіх росіян не мовчати. Він розповів, що його мама приймає поранених у лікарні рідного міста.

В моєму рідному місті Вовчанську підірвано 2 мости, а моя вічно сяюча в такт сонцю, молода мама, за обов'язком своєї служби, як медичний працівник, повинна приймати поранених людей в лікарні. Ми не хочемо війни, але ми й не хочемо допомоги,
– поділився артист.

"Ми незалежна країна вже 30 років і ми будемо відстоювати свою позицію! Нехай почує увесь світ", – наголосив Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров про маму та війну: дивіться відео

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