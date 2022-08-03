За словами музиканта Артема Пивоварова, у перші дні повномасштабного вторгнення російські війська зайшли у Вовчанськ на Харківщині, де живе його мама. Вона досі перебуває там.

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Артем Пивоваров про маму і зв'язок з нею

Кожного разу артисту важко розмовляти про маму та її життя в окупації. Він зізнався, що все тому, що у нього дуже сильний зв'язок з рідними.

У нас у кожного за ці п'ять місяців є свої історії, які пов'язані з близькими людьми. Але ні в кого, скоріше за все, немає такої історії і такого сильного зв'язку, який є у мене з батьками. Я виріс в оточенні неймовірних жінок… Вони мене зробили…

– поділився музикант.

"Так, і я дав собі можливість піти далі, але те, що вони закладали – це 100 відсотків їх заслуга. Я не знаю, що говорити на цю тему. Я дуже переживаю. Ми на зв'язку. Ми постійно на зв'язку", – зауважив Артем Пивоваров.

Що Артем Пивоваров казав про маму раніше