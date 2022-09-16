У неї не було зв'язків, клянуся, – Кондратюк розповів, як Марченко потрапила на телебачення

Більш як шість років Ігор Кондратюк працював у кадрі з кумою путіна Оксаною Марченко. Після арешту Медведчука він часто розповідає, якою вона була на "Х-Факторі", а тепер згадав про початок її телекар'єри.

З Оксаною Марченко Ігор Кондратюк перетинався задовго до її знайомства з Медведчуком і першого сезону шоу "Х-Фактор", який стартував 2010 року. У 90-х вони обоє працювали на телеканалі УТ-1. Як запевняє шоумен, свою першу роботу на телебаченні кума путіна отримала заслужено, адже на той момент у неї не було жодних зв'язків.

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Ігор Кондратюк про телекар'єру Оксани Марченко

Вона вчилася на історичному факультеті, вона пройшла кастинг, її взяли. У неї не було тоді зв'язків взагалі, вона була студенткою. Я знаю її батька і бачив її маму. У неї не було зв'язків, клянуся тобі,

– прокоментував Ігор Кондратюк появу Марченко на УТ-1.

Ба більше, він спростував думку, що на місце ведучої шоу "Х-Фактор" її "пропихнув" чоловік-олігарх Медведчук. Шоумен стверджує, що до 2010 року вона зробили собі ім'я на телебаченні.

"На "Х-фактор" її взяли, бо на той момент вона мала якісь свої передачі. Ми знали знали, що є така Оксана Марченко. Її не витягли з мішка. Вона народжувала дітей, міняла чоловіків, жила своїм життям, але ми знали, що є така ведуча Оксана Марченко. Вона була симпатичною, її любив екран", – зауважив Ігор Кондратюк.