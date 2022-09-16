Ігор Кондратюк з 2000 році працює на телебаченні лише за гроші, оскільки вважає, що будь-яка робота має оплачуватися. Безплатно продюсер долучився лише до таких шоу, як "Хто зверху?".

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Гонорари Кондратюка на талант-шоу

За ті проєкти, де Кондратюк був ведучим чи членом журі, він отримував гонорари. Перед підписанням договору продюсер озвучував суму, яку хотів би отримати, однак під час узгодження ці суми постійно змінювалися. В результаті Ігор ніколи не отримував того гонорару, про який просив на початку, але все одно зміг заробити достатньо.

Це договірний період. Тобто ми десь "зустрічалися" посередині. Але клянуся, я сидів у суддівському кріслі тому, що мене влаштовували ці ціни, а не тому, що я хотів сидіти в ефірі,

– поділився Ігор.

Продюсер зізнався, що не знає, які гонорари отримували його колеги. Його це ніколи не цікавило, був зосереджений на своїй роботі. Він був багаторічним членом журі шоу "Україна має талант" та "Х-фактор". 20 років був ведучим "Караоке на Майдані".

На першому місці за прибутковістю є "Караоке на Майдані". За 20 років воно дало мені можливість добре заробити, побудувати будинок, купити машину. Всі інші проєкти й поряд не стояли,

– зізнався Кондратюк.

Нагадаємо, у квітні Кондратюк розповідав, що під час війни він лише витрачає гроші. Продюсер, як і більшість людей шоу-бізнесу втратили роботу. Навесні продюсер вийшов на пенсію. Дружина казала, що йому треба заробляти, треба щось робити.

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