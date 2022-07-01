Коля Серга приєднався до числа зіркових колег, які стали на захист України зі зброєю в руках. Війна застала його в Одесі й саме там артист вступив до територіальної оборони.

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Коля Серга про службу в теробороні Вже декілька років Коля жив у Києві. У ніч з 23 на 24 лютого він був в Одесі, бо зупинився там дорогою на концерт в Миколаєві. В Одесі також живе мама виконавця. 26 лютого Серга вирішив піти до тероборони. Прийшовши до військкомату, підписав наказ про мобілізацію. Тоді розгубився, але розумів, що назад дороги немає. Зараз він має звання молодшого лейтенанта, оскільки закінчував військову кафедру.

Це рішення було ірраціональним, воно було інтуїтивним та радше необдуманим. Бо мені було страшно йти,

– зізнався артист.

За 4 місяці війни Серга неодноразово був на чергуваннях, рив окопи, будував бліндажі, займався тактичними заняттями з нашими захисниками. Тепер він обрав для себе професію снайпера і вже опановує її.

Зараз я розпочав навчання на снайпера. Першу частину пройшов, зараз буде друга. Я обрав собі ідеальну гвинтівку,

– поділився воїн.

Тепер Коля точно знає, що робитиме, якщо побачить Путіна: "Ідеально, щоб він був у прицілі моєї рушниці. Тоді я просто вистрелю".

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