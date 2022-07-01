Коля Серга присоединился к числу звездных коллег, вставших на защиту Украины с оружием в руках. Война застала его в Одессе и именно там артист вступил в территориальную оборону.
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Коля Серга о службе в терробороне
Уже несколько лет Коля жил в Киеве. В ночь с 23 на 24 февраля он был в Одессе, потому что остановился там по дороге на концерт в Николаеве. В Одессе тоже живет мама исполнителя.
26 февраля Сергея решил пойти в терроборону. Придя в военкомат, подписал приказ о мобилизации. Тогда растерялся, но понимал, что дороги назад нет. Сейчас у него звание младшего лейтенанта, поскольку заканчивал военную кафедру.
Это решение было иррациональным, оно было интуитивным и скорее необдуманным. Потому что мне было страшно идти,
– признался артист.
За 4 месяца войны Серга неоднократно был на дежурствах, рыл окопы, строил блиндажи, занимался тактическими занятиями с нашими защитниками. Теперь он выбрал для себя профессию сапера и уже овладевает ее.
Сейчас я начал обучение на снайпера. Первую часть прошел, сейчас будет вторая. Я выбрал себе идеальную винтовку,
– поделился воин.
Теперь Коля точно знает, что будет делать, если увидит Путина: "Идеально, чтобы он был в прицеле моего ружья. Тогда я просто выстрелю".
Звезды в терробороне и ВСУ: самое важное
- Фронтмен O.Torvald Женя Галич служит в рядах ВСУ. Однако не он один. Гитарист рок-группы Денис Мизюк тоже на войне. Сейчас музыкант на передовой: "Он на нуле… У них там действительно сейчас ад. И они в этом аду живут ежедневно и ежесекундно".
- Украинская группа "Антитела" и Тарас Тополя недавно праздновали дни рождения. Но их "праздник" на войне был прерван раненым и погибшим собратьем. Коллектив показал тот день на видео.
- Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем служит в ВСУ в Херсонской области. Он показал "квартиру", в которой живут бойцы.