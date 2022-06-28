Гурт O.Torvald Женя Галич і Денис Мізюк заснували разом, тож їх пов'язує не тільки музика, а й міцна дружба. Тому поки побратим воює на самому "передку", співак збирає гроші на амуніцію для його підрозділу.

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Женя Галич про гітариста O.Torvald, який на "нулі"

Він на нулі… У них там дійсно зараз пекло. І вони в цьому пеклі живуть щодня і щосекунди,

– заявив Женя Галич.

Саме перед інтерв'ю Денис зателефонував другу й попросив про засоби зв'язку. "Є запит від нього. Зараз будемо збирати гроші на придбання зв'язку для нього й для його підрозділу. Дуже швидко потрібно зібрати суму грошей, конче необхідно. Він щодня виїжджає на позиції, щодня йому потрібен зв'язок, щодня потрібно бути максимально зібраним", – наголосив співак.

Денис Мізюк – гітарист гурту O.Torvald / Фото з інстаграму колективу

До речі, 26 червня O.Torvald відіграв перший за час війни благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Однак у Києві рокери виступили без гітариста Дениса Мізюка. Той не став відпрошуватися в командування.

"Він мені сказав як справжній чоловік: "Женю, я зараз не зможу, не маю морального права", – пригадав Женя Галич слова друга.

Прямо зараз у сотнях кілометрів звідси наш гітарист Ден веде бій з х*єс*сами, які хочуть захопити нашу країну. Денчик зараз знаходиться в бойових діях. Я хочу, щоб кожен з вас пам'ятав про те, що є люди, завдяки яким кожен з нас може стояти на сцені, кожен з вас може стояти в залі. Завдяки таким, як Ден, ми можемо жити нормальним життям,

– сказав фронтмен O.Torvald зі сцени в Києві.