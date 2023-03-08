Боже, бережи від альфонсів, – ексдружина Остапчука про те, чи доводилося їй платити за чоловіків

Колишня дружина Володимира Остапчука Христина висловилась, чи доводилося їй мати стосунки з альфонсами. Нотаріусиня поділилась, що за класичну фінансову модель у відносинах з чоловіками.

Колишня дружина Володимира Остапчука після відпочинку на Мальдівах розповіла, яку фінансову модель хотіла б бачити у своїх стосунках. Про це вона зізналась в інстаграм-сторіз.

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Христина Остапчук про стосунки з альфонсами

Нотаріусиня відповіла на запитання свого шанувальника про те, чи доводилось їй платити колись за "гарного хлопця". Христина віджартувалась, але додала, що за класичну фінансову модель.

От їду якраз за ним на своєму кабріолеті. Ой, Боже, бережи мене від альфонсів. Не сплутати б з альфа-самцями. Але, якщо без жартів, то я більше за класичну фінансову модель в стосунках. Цікаво, що це питання поставив хлопець,

– поділилась Христина.



Фото з інстаграм-сторіз

Як Христина розподіляла фінанси з Володимиром

До розлучення Христина Остапчук розповідала, що вважає, що жінка має бути самодостатньою. Але якщо вона у стосунках, її має забезпечувати чоловік. Через те, що шлюб для шоумена був другим, вони обговорювали питання шлюбного договору. Христина зазначала, що у випадку розлучення половина їхнього майна перейде їй.

Жінка зізнавалась, що витрачала на місяць 50 – 60 тисяч гривень на місяць (це було ще до повномасштабного вторгнення). Тоді як нещодавно вона також підіймала тему фінансів і казала, що сама купила собі квартиру.

"Коли мені пишуть в коментарях, що мені хтось купив житло, спочатку дуже ображалась, а потім думаю: комусь щось доказувати – навіщо? Все, що я хотіла у своєму житті, це собі доказати, що я можу! І я зробила це. А тепер чекаю, коли мені хтось купить нову квартиру, поки охочих немає".